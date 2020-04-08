اليوم السابع
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8 متعافين جدد من فيروس كورونا يغادرون مستشفى العزل بقها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:17 م
8 متعافين جدد من فيروس كورونا يغادرون مستشفى العزل بقها الطاقم الطبي مع المتعافين قبل خروجهم
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن أطقم الأطباء بمستشفى العزل بقها، اليوم الأربعاء، عن خروج 8 حالات جدد بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وسط فرحة عارمة من جميع العاملين بالمستشفى بمشاركة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، والتى تقوم بمشاركة العاملين بالمستشفى بالتعقيم والتطهير بصفة يومية كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

الدكتور عماد عطا والدكتور أيمن سليمان (1)
الدكتور عماد عطا والدكتور أيمن سليمان 

 

وقال الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها وورود تقارير تفيد سلبية العينات الخاصة بهم هم 8 حالات، بينهم الدكتور أيمن سليمان "طوخ"، ومحمد محمد صبري "بنها"، ومنار ممدوح "دمياط"، وشيرين عبد الله "دمياط، مصطفى أحمد "دمياط"، السيد إبراهيم "دمياط"، سعاد "القاهرة"، وإيفون والدة الطفلة مانويلا "التجمع الأول".


الدكتور عماد عطا

 

ومن ناحيته أكد الدكتور عماد عطا عطية مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة، وأنه يتم عمل  مسح يومى لهم لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى، مع تفعيل دورة المتابعة وتكثيفها لرعاية الحالات.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الدكتور عماد عطا والدكتور أيمن سليمان (3)
الدكتور عماد عطا والدكتور أيمن سليمان

 

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

الطاقم الطبي يحتفل بخروج الحالات
الطاقم الطبي يحتفل بخروج الحالات

 

الفريق الطبي مع المتعافين 3
الفريق الطبي مع المتعافين 3

 

الفريق الطبي مع المتعافين
الفريق الطبي مع المتعافين

 

طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الحجر الصحي بقها 2
طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الحجر الصحي بقها 2

 

طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الحجر الصحي بقها
طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الحجر الصحي بقها

 


اخبار القليوبية

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