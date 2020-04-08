اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الإيفوارى يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:03 ص
وزير الدفاع الإيفوارى يعلن إصابته بفيروس كورونا وزير الدفاع الإيفوارى حامد باكايوكو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الدفاع فى جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أخذت منه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد الوزير الإيفوارى أن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أى من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41

وكانت كوت ديفوار، أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول لمواجهة فيروس كورونا وفقا لما نشرته سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

فيما حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن استخدام أدوية دون أدلة هى أمل زائف ويمكن أن تكون مؤذية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يثبت أى علاج فعالية فى علاج مرض كورونا، وأن كانت هناك طاقات كبيرة تعمل للوصول إلى علاج، وقال تادروس -فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف، إن المنظمة تعمل مع الشركاء المختلفين من أجل توفير معدات ولوازم الوقاية والحماية لأن أى قصور فى سلسلة الإمداد سيكون مؤثرا على عملية مكافحة فيروس كورونا.

وشدد مدير عام الصحة العالمية على الأهمية القصوى لتوفير تلك اللوازم إلى الأطقم الطبية فى الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى قادة قمة العشرين هذا الأسبوع من أجل زيادة إنتاج تلك اللوازم وأيضا عدالة توزيعها؛ خاصة وأن دول هذه المجموعة لديها حوالى 80% من الإنتاج العالمي.


كوت ديفوار

وزير الدفاع الايفوارى

كورونا

حامد باكايوكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة