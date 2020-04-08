وزير الدفاع الإيفوارى يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكالات

أعلن وزير الدفاع فى جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أخذت منه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد الوزير الإيفوارى أن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أى من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41

وكانت كوت ديفوار، أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول لمواجهة فيروس كورونا وفقا لما نشرته سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

فيما حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن استخدام أدوية دون أدلة هى أمل زائف ويمكن أن تكون مؤذية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يثبت أى علاج فعالية فى علاج مرض كورونا، وأن كانت هناك طاقات كبيرة تعمل للوصول إلى علاج، وقال تادروس -فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف، إن المنظمة تعمل مع الشركاء المختلفين من أجل توفير معدات ولوازم الوقاية والحماية لأن أى قصور فى سلسلة الإمداد سيكون مؤثرا على عملية مكافحة فيروس كورونا.

وشدد مدير عام الصحة العالمية على الأهمية القصوى لتوفير تلك اللوازم إلى الأطقم الطبية فى الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى قادة قمة العشرين هذا الأسبوع من أجل زيادة إنتاج تلك اللوازم وأيضا عدالة توزيعها؛ خاصة وأن دول هذه المجموعة لديها حوالى 80% من الإنتاج العالمي.