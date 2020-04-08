اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تطلق مسابقة للغة العربية للأئمة والواعظات والمدرسين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:13 م
وزارة الأوقاف تطلق مسابقة للغة العربية للأئمة والواعظات والمدرسين وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة اللغة العربية، للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن السؤال سينشر يوميًا ما بين الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، وترسل إجابة كل سؤال على حدة خلال 24 ساعة من وقت نشره ثم ترسل الإجابات مجمعة فى نهاية كل مرحلة على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة، وسيتم تخصيص مكافآت مالية  متميزة لأفضل المشاركين فى المسابقة وأسرعهم تسجيلاً للإجابة في كل مرحلة على حدة، ثم أكثرهم تحقيقًا للدرجات فى مجمل المسابقة.
 
وسيتم نشر الإجابات النموذجية لكل مرحلة عقب غلق تلقى الإجابات عنها.
 
وستضم كل مرحلة عشرة أسئلة موزعة على عشرة أيام، بإجمالى 3 مراحل بثلاثين سؤالاً، وبما يؤهل دخول الفائز فى المسابقة مع حصوله على المكافأة المالية للمرحلة الثانية من مراحل الحصول على شهادة البراعة فى اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 
ونشىرت الوزارة السؤال الأول وهو:
 
أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .
 
ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".
 
جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية ؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.
 
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن إطلاق الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية الأحد المقبل الموافق 12 أبريل الجارى، عبر سلسلة من المحاضرات لعدد من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة التثقيفية تأتى فى إطار مبادرة الوزارة التى تحمل عنوان "معًا لخطاب دينى مستنير "، وتتضمن الدورة محاضرة واحدة يوميا مدتها ما بين 40 إلى 60 دقيقة، بواقع 3 أيام أسبوعيًا، وسيتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها: "منبر التجديد" على اليوتيوب، وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا على ساوند كلاود.
 
 كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة: " معًا لخطاب ديني مستنير " على الفيس بوك تحت اسم : "وعى" ، وستنطلق الدورة حول ثلاثة كتب هي : الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية ، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة
 

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