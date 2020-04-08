اليوم السابع
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"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا".. مبادرة شئون الحرمين للوقاية من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:36 م
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا".. مبادرة شئون الحرمين للوقاية من كورونا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس شئون الحرمين
إيمان حنا

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق المبادرة المجتمعية "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا"؛ تفاعلاً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية فايروس كورونا... وفقا لواس.

وقد جاء التوجيه التزاماً من الرئاسة العامة بدورها التوعوي نحو المجتمع في ظل الوضع الصحي العالمي الذي كان نتاجاً للانتشار السريع لهذه الجائحة، وتضمنت هذه المبادرة حث العامة على البقاء في منازلهم واستشعار المسؤولية العظيمة في ذلك.


وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة حرصت على القيام بدورها ضمن عمل دؤوب تنوعت مستهدافته بين خدمي وصحي ووقائي وتوعوي واجتماعي، مؤكداً بأن تلك المبادرات تُعد واجباً علينا جميعاً تجاه بلادنا المباركة التي قدمت لنا الكثير.


وسال الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة ويكشف الضر ويسبغ على عامة المسلمين لباس الصحة والعافية، وأن يجزي القيادة الرشيدة فيما تقدمه للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة من تسهيلات ورعاية متكاملة خير الجزاء.
 

وكانت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد وجهت أمس بإطلاق مبادرة (أنت في ضيافتنا) التي تستهدف رجال الأمن الميدانيين، وذلك تقديراً لجهودهم , بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية فضيلة الدكتور ناصر الزهراني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد بن فهد الشلوي أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم المشروبات الساخنة والعصائر وتوزيع المياه الباردة تقديراً وعرفاناً للجهود المقدمة من قبلهم في الميدان ،مشيراً إلى أن المبادرة جاءت وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للتضامن مع رجال الأمن والعاملين الميدانيين في أداء مهامهم المناطة بهم .
 


الحرمين

شئون الحرمين

كورونا

السعودية

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