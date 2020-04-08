هيئة الطاقة الذرية: الاستمرار فى إنتاج وتصدير النظائر المشعة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية إن الهيئة تواصل عملها في مجال الكشف الإشعاعي وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية فى البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد الحميد فى بيان له اليوم، أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والجمهور المتعامل معها للحفاظ على صحة المواطن المصرى، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بتعقيم كافة منشآتها فى موقعى الهيئة بمدينة نصر وأنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية.

وقامت هيئة الطاقة الذرية كذلك بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في مواقع الهيئة بما لا يمس بمنظومة العمل داخل الهيئة ودورها المستمر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كانت الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة وقعت عقد لتوريد مكونات وقود ذرى منخفض التخصيب مع الهيئة المصرية للطاقة الذرية، مثل مواد اليورانيوم والألمنيوم لمفاعل ETRR-2 للأبحاث بانشاص، حيث يتم استخدامه للأبحاث فى فيزياء الجسيمات، ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.