ننشر جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات الشخصية

كتب محمد صبحى



وضعت جامعة القاهرة جدول زمنى لطلاب المدن الجامعية للحصول على متعلقاتهم من داخل غرف المدينة، وتضمن الجدول توزيع الطلاب على المبانى المختلفة وفقا لأيام محددة وذلك بهدف تجنب الزحام ومنع انتقال العدوى .





وقالت جامعة القاهرة ، أنه حرصا من الجامعة على صحة الطلاب ومراعاة لعدم التزاحم مخافة انتشار العدوى فقد تقرر وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتحت اشراف الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عمل جدول لامكانية استلام الاغراض من المباني .



و بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات يجب على الطالب:

اولا تسجيل اسمه في الاستمارة الالكترونية التي سيتم اعلانها لاحقا لمعرفة الطلاب الذين سيتأتون كل يوم ابتداءا من يوم 13 ابريل ووفقا للدور في مبناه كما هو في الجدول لتجهيز اغراضهم من غرف الامانات وحفظها في قاعة المشاهدة لتسليمها منعا للتكدس .



وبالنسبة لمدن البنات سيتم استلام الاغراض طبقا لما هو معلن في الجدول .



كما اشترطت الجامعة حضور الطلاب المقيمين فى كل غرفة كاملة ولن يتم التسليم لطالب واحد بكرنيهات الاقامة الخاصة بهم .



واوضحت جامعة القاهرة ، ان مواعيد الحضور ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا طبقا للجدول المعلن .





وشددت جامعة القاهرة إنه على كل طالب الاخذ بالاجراءات الاحترازية ، وارتداء كمامة، وعدم التزاحم ووجود مسافة مترين بين كل طالب وزميله على الاقل .



واكدت جامعة القاهرة ان جميع متعلقات الطلاب في امان واي طالب لن يحضر يكن مطمئنا تماما على متعلقاته .



وكان عدد من طلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة اشتكوا طالبوا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الذهاب المدينة الجامعية للحصول على متعلقاتهم الشخصية خاصة وأنه منذ تعليق الدراسة وإخلاء المدن الجامعية كإجراء احترازى للوقاية من كورونا وتزال المتعلقات الخاصة بهم فى المدينة .



وقال الخشت ردا على تساؤلات طلاب المدن الجامعية عبر الصفحة الرسمية لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، أنه سوف يقوم بإعداد جدول زمنى للطلبة للحصول على كافة المتعلقات من الغرف بالمدينة الجامعية قائلا" خائفون عليكم من العدوى وربنا يحميكم ويصونكم وخلى بالكم على انفسكم ".







جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (1)



جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (2)



جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (3)



جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (4)







