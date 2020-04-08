اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات الشخصية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:27 ص
ننشر جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات الشخصية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


وضعت جامعة القاهرة جدول زمنى لطلاب المدن الجامعية للحصول على متعلقاتهم من داخل غرف المدينة، وتضمن الجدول توزيع الطلاب على المبانى المختلفة وفقا لأيام محددة وذلك بهدف تجنب الزحام ومنع انتقال العدوى .


وقالت جامعة القاهرة ، أنه حرصا من الجامعة على صحة الطلاب  ومراعاة لعدم التزاحم مخافة انتشار العدوى فقد تقرر وفقا لتوجيهات  الدكتور محمد عثمان الخشت  رئيس جامعة القاهرة، وتحت اشراف الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عمل جدول لامكانية استلام الاغراض من المباني .

و بالنسبة لمدينة الطلبة بين السرايات يجب على الطالب:
اولا تسجيل اسمه في الاستمارة الالكترونية التي سيتم اعلانها لاحقا لمعرفة الطلاب الذين سيتأتون كل يوم ابتداءا من يوم 13 ابريل ووفقا للدور في مبناه كما هو في الجدول لتجهيز اغراضهم من غرف الامانات وحفظها في قاعة المشاهدة لتسليمها منعا للتكدس .

وبالنسبة لمدن البنات سيتم استلام الاغراض طبقا لما هو معلن في الجدول .

كما اشترطت الجامعة   حضور الطلاب المقيمين فى كل غرفة كاملة ولن يتم التسليم لطالب واحد  بكرنيهات الاقامة الخاصة بهم .

واوضحت جامعة القاهرة ، ان مواعيد الحضور ستكون من الساعة 9 صباحا  حتى 2 ظهرا يوميا طبقا للجدول المعلن .


وشددت جامعة القاهرة إنه على كل طالب الاخذ بالاجراءات الاحترازية ، وارتداء كمامة، وعدم التزاحم ووجود مسافة مترين بين كل طالب وزميله على الاقل .

واكدت جامعة القاهرة   ان جميع متعلقات الطلاب  في امان واي طالب لن يحضر يكن مطمئنا تماما على متعلقاته .

وكان  عدد من طلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة اشتكوا طالبوا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس  الجامعة الذهاب    المدينة الجامعية للحصول على متعلقاتهم الشخصية خاصة وأنه منذ تعليق الدراسة وإخلاء المدن الجامعية  كإجراء احترازى للوقاية من كورونا وتزال المتعلقات الخاصة بهم فى المدينة .

وقال الخشت ردا على تساؤلات طلاب المدن الجامعية عبر الصفحة الرسمية لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، أنه سوف يقوم بإعداد جدول زمنى للطلبة للحصول على كافة المتعلقات من الغرف بالمدينة الجامعية قائلا" خائفون عليكم من العدوى وربنا يحميكم ويصونكم وخلى بالكم على انفسكم ".

 

جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (1)
جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (1)

 

جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (2)
جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (2)

 

 

جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (3)
جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (3)

 

 

جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (4)
جدول جامعة القاهرة لطلاب المدن الجامعية لاستلام المتعلقات والاغراض الشخصية (4)

 


 


 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

مدينة الطلاب

المدن الجامعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 قرارات هامة من رئيس جامعة القاهرة للمستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:08 ص

مسئول برتوكول علاج كورونا بجامعة القاهرة: العلاج يعمل على تقليل تكاثر الفيروس وتعزيز المناعة.. العقاران مصنعان ومتواجدان بالسوق.. ننتظر إقراره من وزارة الصحة لبدء التطبيق.. الدكتور الداروتى: ليس له آثار جانبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:30 م

الخشت يوجه مستشفيات جامعة القاهرة بالتطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:49 ص

رئيس القطاع الطبى بـ"الأعلى للجامعات" يكشف بروتوكول جامعة القاهرة لعلاج كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

الصحة الإسرائيلية : 71 حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين لـ9404

الصحة الإسرائيلية : 71 حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين لـ9404

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة