ميناء الإسكندرية يعقم الأرصفة والمبانى الداخلية لمواجهة فيرس كورونا

الإسكندرية - أسماء على بدر

قامت هيئة ميناء الإسكندرية ، بتطهير وتعقيم الأرصفة والحاويات وكافة المبانى الداخلية التى يتردد عليها المواطنين يوميا وتعليمها بواسطة متخصصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتستمر حركة العمل الطبيعية بالمركز المطور للجمارك بميناء الإسكندرية ، بعد أن تم إخلاء المبنى أمس لتطهيره وتعقيمه ضمن خطة الميناء لتطهير وتعقيم المبانى والساحات والشاحنات والسفن والبضائع وسيارات ركوب العاملين حيث تقوم إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والشركات المختصة بتطهير وتعقيم هذه الأماكن يومياً على مدار الساعه ، وذلك فى إطار تنسيق الجهات المعنية بالميناء لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا على مدار ال 24 ساعة حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء ، وأعمال الشحن والتفريغ ، وحركة السفن والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكترونى ، وتأمين الأفراد والمنشآت ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة إستمرار إستقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجى هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا من .

وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل على مدار الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية .

هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمبانى ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

يذكر أن شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع ، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيوانى الأصل ) ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية ، أو مياه الشرب ، أو إختبارات الـ PCR .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة ، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين ، والبضائع بشكل مباشر ، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية ، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .