اليوم السابع
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ميشيل أوباما تقترح شكر الطواقم الطبية بمكالمة أو رسالة قصيرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:35 م
ميشيل أوباما تقترح شكر الطواقم الطبية بمكالمة أو رسالة قصيرة ميشيل أوباما
كتبت مريم بدر الدين

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وجهت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشكر لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وتزامنا مع مواجهة فيروس كورونا المستجد في أمريكا وجميع أنحاء العالم، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"أود أن أشكر جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وخاصة المتواجدة في الخطوط الأمامية والذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا".

ودعت ميشيل أوباما إلى ضرورة الامتنان للعاملين في الرعاية الصحية سواء من خلال رسائل نصية أو مكالمة هاتفية، حيث لم يستغرق الأمر دقيقة واحدة للتعبير عن مدى تقديرهم لما يقومون به من عمل هام تجاه المرضى.

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 و كشفت ميشيل أوباما تفاصيل روتينها هي والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى العزل المنزلى، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة الشهيرة إيلين ديجنيرس.

وقالت ميشيل فى المداخلة :"الجميع فى المنزل، عادت الفتاتان لأنك كما تعرفي، الدراسة فى الجامعات متاحة الآن عبر الانترنت".

وتابعت:"نحن نحاول كما تعلمين الحفاظ على روتين مستمر ولكن نشاهد نتفليكس ونستمتع بعض الشئ، كما تعلمين عندما تكون الأوقات سيئة، نتواجد مع بعضنا البعض ونحافظ على صحتنا، ويمكننا القيام بذلك بأقل الخسائر".

وكشف موقع CNN، أنه رصد الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما خلال تعليقاته على "انستجرام لايف"، بين ستيف كارى، والدكتور أنتونى فوسى"، فيما شاركت ميشيل أوباما فى درس أون لاين لتعلم الرقص".

من ناحية أخرى استغل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، الحجر الصحي المنزلي في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تطبيقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 


ميشيل أوباما

الطواقم الطبية

كورونا

اليوم العالمي للصحة

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