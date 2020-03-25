اليوم السابع
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سينما فى المنزل.. هكذا استغل أوباما وزوجته الحجر المنزلى

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:56 م
سينما فى المنزل.. هكذا استغل أوباما وزوجته الحجر المنزلى باراك أوباما وزوجته
كتب آسر أحمد

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استغل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، الحجر الصحي المنزلي في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تطبيقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، صورة لهما وهما يجلسان داخل منزلهما، يشاهدان أحدى الأفلام، عبر حسابها بموقع انستجرام، لتوجه رسالة لمتابعيها بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا.

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

 

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

 

وكانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

 

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.


امريكا

كورونا في امريكا

ميشيل اوباما

باراك اوباما

فيروس كورونا في امريكا

الصحة العالمية

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