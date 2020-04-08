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"مياه المنيا": تعقيم وتطهير شوارع بنى مزار لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:03 م
"مياه المنيا": تعقيم وتطهير شوارع بنى مزار لمواجهة فيروس كورونا جانب من أعمال التعقيم
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، عن قيامها بتطهير عدد من شوارع مركز بنى مزار بالتنسيق مع الوحدة المحلية فى إطار تعليمات كل من  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم الأماكن العامة بكافة الفروع.

وكلف المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس مدير عام فرع بنى مزار بتعقيم الأماكن العامة داخل المركز وذلك بالتعاون مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حيث تم  تعقيم شارع الثورة وشارع بورسعيد وشارع الجمهورية وشارع سعد زغلول وشارع الشوانى.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط لمياه الشرب بمركز مطاى، أحدهما قطر  12 بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتي الهماملة التابعة لمجلس قروي حلوة هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط  مياه قطر 8 بوصة بقرية ابوان، فى إطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.

وأضاف الشهاوى، أن الخطوط التى تم احلالها وتجديدها  بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

وكانت محافظة المنيا قد قامت بعدد من الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كرونا، حيث شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، على رؤساء المدن والمراكز بضرورة الاستمرار فى أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر للشوارع والمدن والميادين العامة ، وكذلك فض الاسواق والتجمعات منعا لانتشار فيروس كرونا المستجد.

 

 


كورونا

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شركة مياه الشرب

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