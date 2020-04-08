كتب سمير حسنى

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سلاح الجو السورى بالوقوف وراء ثلاث هجمات كيميائية غربى البلاد في مارس 2017.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمى على تويتر: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) اليوم نتائج التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة (IIT) مسؤولة عن تحديد مرتكبى استخدام الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية، حيث قررت بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية فى بلدة سراقب لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.

وقالت روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة.