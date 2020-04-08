وكان رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوليج جورافلوف، قال إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، وأضاف جورافلوف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا"​​​.

 