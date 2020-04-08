كابول (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 15 مسلحا من حركة طالبان، وأُصيب 22 أخرين في اشتباكات اندلعت بين عناصر الحركة ومقاتلين محليين فى إقليم سامانجان شمالى أفغانستان، موالين للحكومة الأفغانية، وأفاد فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، بأن مقاتلى طالبان هاجموا المواقع الأمنية للمقاتلين المحليين فى منطقة دارا الصوف بإقليم سامانجان.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 15 من مقاتلي طالبان وإصابة 22 أخرين، مشيرا إلى مقتل اثنين من المقاتلين المحليين وإصابة 5 أخرين أيضا خلال الاشتباكات نفسها.

وكان القوات الخاصة الأفغانية، تصدت لهجوم شنته حركة طالبان فى إقليم هلماند جنوب البلاد وقتلت 15 من عناصر الحركة، وقال فيلق العمليات الخاصة الأفغانى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أمس الثلاثاء، إن مسلحى طالبان حاولوا شن هجوم ضد القوات الأفغانية في منطقة واشير بإقليم هلماند.. غير أن القوات تصدت للهجوم وقتلت 15 من مسلحي الحركة خلال هذه العملية.

كما اعتقلت القوات الخاصة أحد القادة البارزين بالحركة وفقا للبيان، مضيفا أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر المملوكة لطالبان.

ولم يصدر عن حركة طالبان أى تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

يشار إلى أن حركة طالبان، أوقفت أمس الثلاثاء، محادثات مع الحكومة الأفغانية تتعلق بتبادل السجناء وتمثل خطوة رئيسية في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق مع المقاتلين على سحب القوات.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر على تويتر إن فريقا فنيا لن يشارك في "اجتماعات غير مثمرة" وإن إطلاق سراح سجناء الحركة "يتأخر بذريعة أو بأخرى".