اليوم السابع
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مصر تقود إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط خلال الـ9 سنوات المقبلة.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:02 م
مصر تقود إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط خلال الـ9 سنوات المقبلة.. إنفوجراف مركز المعلومات و دعم القرار
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أكد خلاله أن مصر تقود إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط خلال التسع سنوات المقبلة، كما ستتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة مع العديد من دول العالم.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.
 
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس " كورونا"  أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة. 
 
وخلال الاجتماع أيضاً، أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.
 
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