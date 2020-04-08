اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تنفذ إزالات لـ28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراطا.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:23 ص
مدينة إسنا تنفذ إزالات لـ28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراطا.. صور جانب من الإزالة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بقرى ونجوع المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم ومصادرة مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء ، على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مدينة إسنا خلال الجولات، أنه قاد رجال المدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث رافق أعضاء الحملة من الأجهزة التنفيذية ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، حيث أسفرت الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة على الأراضي الزراعية لعدد 8 حالات تعدٍ ببندر إسنا بمساحة 9 قراريط، و20 حالة تعدٍ بمساحة 11 قيراط و1 سهم بناحية الحلة والدير، وذلك بإجمالي 28 حالة تعدٍ بمساحة 20 قيراطا و1 سهم، عبارة عن أسوار وعشش وأحواش من الطوب الابيض.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وكان قد استكمل قيادات مدن محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، حيث تمت إزالة 55 حالة تعدى بالبناء المخالف خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

1 مدينة إسنا تستكمل إزالة التعديات على أراضى الدولة
 مدينة إسنا تستكمل إزالة التعديات على أراضى الدولة

 

تنفيذ 28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراط بمدينة إسنا
تنفيذ 28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراط بمدينة إسنا

 

جانب من حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بمدينة إسنا
جانب من حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بمدينة إسنا

 


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار الاقصر

حملات ازالة تعديات

البناء المخالف

مخالفات البناء

اخبار المحافظت

مجلس الوزراء

مدينة اسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة