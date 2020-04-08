مدينة إسنا تنفذ إزالات لـ28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراطا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بقرى ونجوع المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم ومصادرة مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء ، على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مدينة إسنا خلال الجولات، أنه قاد رجال المدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث رافق أعضاء الحملة من الأجهزة التنفيذية ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، حيث أسفرت الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة على الأراضي الزراعية لعدد 8 حالات تعدٍ ببندر إسنا بمساحة 9 قراريط، و20 حالة تعدٍ بمساحة 11 قيراط و1 سهم بناحية الحلة والدير، وذلك بإجمالي 28 حالة تعدٍ بمساحة 20 قيراطا و1 سهم، عبارة عن أسوار وعشش وأحواش من الطوب الابيض.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وكان قد استكمل قيادات مدن محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، حيث تمت إزالة 55 حالة تعدى بالبناء المخالف خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.



مدينة إسنا تستكمل إزالة التعديات على أراضى الدولة



تنفيذ 28 حالة بناء مخالف بمساحة 20 قيراط بمدينة إسنا