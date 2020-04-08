اليوم السابع
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محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام بمدينتىى قنا ونجع حمادى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:28 م
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام بمدينتىى قنا ونجع حمادى محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
قنا- وائل محمد

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى في اطار الاحتفال بيوم اليتيم خلال شهر أبريل من كل عام ، للاطمئنان على مستوى الرعاية والخدمات الإجتماعية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى  بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية .

1 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
1 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى

قام الداودى بزيارة مؤسسة احمد جبرة لرعاية الأيتام مساء أمس والتى تضم 14 طفلا كما قام صباح اليوم بزيارة كل من دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة السعيدة وتضم 14 فتاه ودار رعاية جمعية الشباب القبطى وتضم 11 طفلا بمدينة نجع حمادى وقام بتهنئتهم واطمئن علي احوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة ، كما اطمئن من المسئولين بالمؤسسة علي توافر كافة الامكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج اليها الاطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .

2 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
2 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
 
وأكد الداودي على أن محافظة قنا لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الايتام بالمحافظة وأضاف أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
3 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
3 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
 

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

4 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى
4 محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.


 
 

 

      


محافظ قنا

دور رعاية الأيتام

الأيتام بمحافظة قنا

التضامن الاجتماعى

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