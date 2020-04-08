اليوم السابع
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محافظ المنيا: تطهير ورش 5582 شارع وتحرير 2169 مخالفة تموينية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:15 م
محافظ المنيا: تطهير ورش 5582 شارع وتحرير 2169 مخالفة تموينية محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ،إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تواصل أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، وقد أسفرت تلك الحملات عن رش وتطهير 5237 مبني حكومي و237258 منزل و5582 شارع، حيث شملت الاعمال مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وجميع المستشفيات.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة.

واستعرض المحافظ عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

وتابع المحافظ مع رئيس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم ومستشفيات العزل والحميات والصدر وتنظيم حركة الدخول والخروج بهما ، طمئن محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء حول موقف وأرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية والرقابة السعرية والحملات التموينية.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت الجهود لتلك الحملات خلال شهر مارس عن تحرير 2169 مخالفة منها 1492 مخالفة مخابز و677 مخالفة أسعار وأسواق.

وأضاف المحافظ أنه خلال الفترة من 25 مارس وحتى 7 ابريل تم تحرير 618 مخالفة منها 396 للمخابز و221 للأسواق ومخالفة واحدة للمواد البترولية.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتيسير عمل كافة المصانع العاملة بالمحافظة لتعمل بكامل طاقتها حفاظا على معدلات الإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد المحافظ أنه جاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2019-2020 بالإضافة للمشروعات المركزية والقومية الأخرى طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أنه تم اصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن بالترصد المستمر لحالات التعدي على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والقيام بالازالات الفورية في المهد بمعدات الوحدات المحلية ودون الانتظار للدراسات الأمنية، مؤكدا انه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات مكبرة للنظافة بالتزامن مع فترة حظر التنقل لرفع القمامة وازالة التراكمات بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة.

 


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