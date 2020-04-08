اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حظر التجوال وضبط المخالفين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:58 م
محافظ القليوبية: غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حظر التجوال وضبط المخالفين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما.

 

وأكد محافظ القليوبية، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استمرار جميع الاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها سابقا لمدة أسبوعين، وتنتهى فى 23 أبريل 2019، منها تطبيق حظر التجوال بدءا من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات، وغلق المحال التجارية من الساعة الخامسة يوميا، والغلق التام يومى الجمعة والسبت.


اخبار القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجوال

المحال التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 متعافين جدد من فيروس كورونا يغادرون مستشفى العزل بقها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:17 م

شكوى من استمرار سوق بقرية نامول بالقليوبية رغم إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:45 م

مبادرات شبابية لتوزيع المطهرات وتوعية كبار السن خلال صرف المعاشات.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:31 م

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:03 م

165 مكتب بريد و17 مدرسة بالقليوبية يستقبلون أصحاب المعاشات بالمرحلة الثالثة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:46 ص

"مياه القليوبية" تشارك بمعداتها لتعقيم المنشآت الخدمية بالخانكة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة