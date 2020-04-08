محافظ القليوبية: غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حظر التجوال وضبط المخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما.

وأكد محافظ القليوبية، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استمرار جميع الاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها سابقا لمدة أسبوعين، وتنتهى فى 23 أبريل 2019، منها تطبيق حظر التجوال بدءا من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات، وغلق المحال التجارية من الساعة الخامسة يوميا، والغلق التام يومى الجمعة والسبت.