اليوم السابع
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محافظ القاهرة: تطهير 19 ألف مبنى حكومى والسلع الإستراتيجية تكفى 3 أشهر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:02 م
محافظ القاهرة: تطهير 19 ألف مبنى حكومى والسلع الإستراتيجية تكفى 3 أشهر أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر أرصدة من السلع الإستراتيجية الأساسية (دقيق، أرز، سكر، زيت) والمواد البترولية (سولار، بنزين، أسطوانات غاز) تكفى لمدة 3 أشهر قادمة بالمحافظة مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخابز.

وأضاف محافظ القاهرة أن المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية متوفرة بجميع مستشفيات العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة خلال مشاركته فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومى إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمبان مخالفة بالعاصمة مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ القاهرة عن تبرعه ونوابه الأربعة والسكرتير العام والمساعد بنسبة 20% من رواتبهم لمدة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة مؤكدًا أن هذا هو الوقت لتكاتف الجميع حتى مرور الأزمة.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة  .

 


القاهرة

محافظة القاهرة

السلع الغذائية

كورونا

فيروس كورونا

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