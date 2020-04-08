محافظ الدقهلية: إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى بطلخا بـ 16 مليون جنيه

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن البدء غدا فى إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل من مدينة طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن المراسى الجديدة تأتى فى إطار مشروع متكامل للنقل النهرى سيتم تعميمه ليغطى كافة أنحاء المحافظة فى كافة المدن المطلة على النيل ، وأضاف أنه جارى العمل على زيادة عدد الوحدات العاملة للنقل لتقليل وقت الانتظار.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المراسى تأتى ضمن مجموعة من الحلول لمشكلة التكدس والزحام المرورى فى مدينة المنصورة وطلخا وتخفيف الضغط على الشوارع فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين فى مختلف المجالات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه المراسى ليست النهاية ، وإنما هى جزء من آليات لوضع حلول للتيسير على المواطنين فى الانتقال إلى جانب القيام بالعديد من الإجراءات لحل مشكلة الزحام المرورى ، منها توسعة عدد من الشوارع وفتح مسارات جديدة فى عدد من شوارع المدينة ومداخلها.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قامت بانشاء 4 مراسى للاتوبيس النهرى سابقا بتكلفة 31 مليون جنيه على نهر النيل من مدينة المنصورة ليصبح عدد المراسى 6 بعد الانتهاء من الأعمال الجارى البدء فيها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، للعمل على تخفيف الزحام ونشر وسائل نقل أسهل للمواطنين .

يذكر أنه عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، وسعد الفرماوى السكرتير العام ، ومنال الغندور السكرتير المساعد، تناول خلاله ملف التعديات التى وقعت على الأراضى الزراعيه بنطاق المحافظة ، خلال مده الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا ، وعددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل

إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى على ضفاف النيل