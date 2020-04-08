محافظ الإسماعيلية: التعقيم مستمر يوميا.. وأشكر أهالى قرية "أبو ربيع" لالتزامهم

كتب عامر مصطفى

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى، إن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتاً إلى أنه يجرى فحص درجات الحرارة لكافة المواطنين فى مواصلات العامة من أجل الاطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، وتابع: "وحتى نكون على علم دائم بالأوضاع الصحية لهم والتعامل على الفور مع من يثبت إصابته بكورونا".



وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التطهير العام والتعقيم مستمر بشكل يومى لكافة شوارع وميادين المحافظة.



ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لأهالى عزبة "أبو ربيع"، على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، عقب دخولهم الحجر الصحى بعد وجود حالتين مصابتين بكورونا.



وأصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 206 لسنة 2020 بتشكيل لجنة دائمة بنطاق كل وحدة محلية أو حى برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامه النائب أو السكرتير حسب الأحوال وعضوية كلًا من مسئول جهاز تحسين البيئة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة ومسئول الحملة الميكانيكية بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة، ومسئول النظافة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة وللجنه أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها .



وتختص اللجنة بالمرور الدورى مرة يوميًا على الأقل بدائرة المركز أو المدينة أو الحى أو القرية بحسب الحال لحصر وأثبات كافة المخالفات لقانونى البيئة والنظافة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها والتأكد من التزام القائمين على أعمال النظافة بنطاق المركز والمدينة أو الحى أو القرية بأعمالها على أكمل وجه بشأن سرعة رفع القمامة والمخلفات أيا كان نوعها ونقلها للأماكن المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين من العاملين بمنظومة النظافة وإثابة المجتهد منهم فى إطار اللوائح القوانين المعمول بها فى هذا الشأن وإزالة اية معوقات تعوق منظومة رفع القمامة بدائرة اختصاص اللجنة .