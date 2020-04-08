اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية: التعقيم مستمر يوميا.. وأشكر أهالى قرية "أبو ربيع" لالتزامهم

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:53 م
محافظ الإسماعيلية: التعقيم مستمر يوميا.. وأشكر أهالى قرية "أبو ربيع" لالتزامهم تطهير قرية أبو ربيع
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى، إن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتاً إلى أنه يجرى فحص درجات الحرارة لكافة المواطنين فى مواصلات العامة من أجل الاطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، وتابع: "وحتى نكون على علم دائم بالأوضاع الصحية لهم والتعامل على الفور مع من يثبت إصابته بكورونا".

وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التطهير العام والتعقيم مستمر بشكل يومى لكافة شوارع وميادين المحافظة.

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لأهالى عزبة "أبو ربيع"، على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، عقب دخولهم الحجر الصحى بعد وجود حالتين مصابتين بكورونا.

وأصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 206 لسنة 2020 بتشكيل لجنة دائمة بنطاق كل وحدة محلية أو حى برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامه النائب أو السكرتير حسب الأحوال وعضوية كلًا من مسئول جهاز تحسين البيئة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة ومسئول الحملة الميكانيكية بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة، ومسئول النظافة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة وللجنه أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بالمرور الدورى مرة يوميًا على الأقل بدائرة المركز أو المدينة أو الحى أو القرية بحسب الحال لحصر وأثبات كافة المخالفات لقانونى البيئة والنظافة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها والتأكد من التزام القائمين على أعمال النظافة بنطاق المركز والمدينة أو الحى أو القرية بأعمالها على أكمل وجه بشأن سرعة رفع القمامة والمخلفات أيا كان نوعها ونقلها للأماكن المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين من العاملين بمنظومة النظافة وإثابة المجتهد منهم فى إطار اللوائح القوانين المعمول بها فى هذا الشأن وإزالة اية معوقات تعوق منظومة رفع القمامة بدائرة اختصاص اللجنة.

تطهير قرية أبو ربيع

قرية أبو ربيع

الاسماعيلية

مواجهة كوورنا

كوورنا

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة