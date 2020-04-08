اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنتهى من إزالة عشش الهايكستب وتنقل 75 أسرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:45 ص
محافظة القاهرة تنتهى من إزالة عشش الهايكستب وتنقل 75 أسرة إزالة عشش الهايكستب
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة انتهت من أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة وتم نقل جميع سكانها لوحدات أمنة بمساكن النهضة بحى السلام ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن عزبة الإخلاص كانت كانت تضم 75 عشة مبنية بطريقة عشوائية بدون ترخيص ومتعدية على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة.
 
 وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
 
وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.
 
وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين فى مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومى بالكاشف الحرارى.
 
وشدد الوزير على ضرورة استخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

إزالة عشش الهايكستب (1)
إزالة عشش الهايكستب (1)

إزالة عشش الهايكستب (2)
إزالة عشش الهايكستب (2)


 

 


عزبة الإخلاص

عشش السكة الحديد

الهايكستب

القاهرة

المترو

تطوير العشوائيات

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