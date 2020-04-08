اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسوان تكشف: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 42

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:21 م
محافظة أسوان تكشف: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 42 اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محافظة أسوان اليوم الأربعاء تقريرا عن فيروس كورونا المستجد كوفيد -19بالمحافظة، حيث بلغ عدد المصابين 42 حالة.
 
وتضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 12 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 42 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التي تغيرت نتيجتها  المعملية من إيجابي إلى سلبي، ثلاث حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 9 حالات.
 
وأوضح تقرير محافظة أسوان، أنه لا توجد حالات وفيات جديدة بينما بلغ إجمالي الوفيات حالة واحدة .
 
كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
يأتى ذلك بعد أن تلاحظ المغالاة فى أسعار الكحول والمطهرات بسبب جشع بعض التجار وأصحاب الصيدليات والشركات المتخصصة فى إنتاج هذه المواد
وحرص محافظ أسوان على استقبال المستثمر صاحب المصنع وذلك بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية والذى وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين ليعد ذلك إنفتاحاً جديداً أمام إطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية ، مؤكداً على أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 طن يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 أطنان يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالى 50% من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.
 
فيما طالب اللواء أشرف عطية المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض
  
اليوم
اليوم

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ اسوان

المصابين

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. تشغيل مصنع لإنتاج الكحول بطاقة 6 أطنان يوميا لخفض الأسعار فى أسوان

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:03 م

رئيس جامعة أسوان يكشف حقيقة وفاة مسنة بكورونا بسبب التشخيص الخاطئ

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:22 ص

تفاصيل شفاء أسرة كاملة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بأسوان.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:55 م

محافظ أسوان: إجمالى إصابات كورونا 24 شخصا بينهم 5 من الطاقم الطبى

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:31 م

صحة أسوان: سجلنا 24 حالة إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة