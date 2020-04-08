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ما هى البلازما المناعية التى تعكف الكويت على تجهيزها للقضاء على كورونا؟

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:53 م
ما هى البلازما المناعية التى تعكف الكويت على تجهيزها للقضاء على كورونا؟ مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب مايكل فارس

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فى ظل سباق الزمن بين دول العالم لإيجاد لقاح فى أسرع وقت ممكن، للقضاء على الوباء العالمي المستجد "كورونا"، مع استخدام مزيج من تركيبات الأدوية الحالية لمواجهة الفيروس، أعلن بنك الدم الكويتي، اليوم الأربعاء، بدء تجميع "بلازما مناعية" من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.

 

وتأتى خطوة بنك الدم الكويتي، بعد أن أعطت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورونا المستجد، كما قام فريقان من الأطباء العاملين في مستشفيات منفصلة في الصين بإعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة لـ15 مريضا يعانون من أعراض شديدة، وظهر تحسن مذهل لدى العديد منهم.

 

ما هى البلازما المناعية؟

 

هى علاج يعتمد على بشكل أساسى على "بلازما النقاهة"، وهى "السائل المصفر" فى دم الإنسان، من شخص تعافى من عدوى فيروسية، ونقلها إلى مريض مصاب حديثا، حيث تكون غنية بالأجسام المضادة – خاصة ضد الفيروس ومن ثم تتعامل معها لتحيّدها والقضاء عليها.

 

وعلمياً يتم إنتاج الأجسام المضادة ضد أنواع معينة من الفيروسات، وتصبح فعليا مصلا مضادا للفيروسات، وفقا لما قاله أليكسي كوبرياشوف، رئيس قسم نقل الدم في مركز "باكوليف" لجراحة القلب والأوعية الدموية، في حديثه مع وكالة روسيا اليوم، حيث يمكن أن تساعد مشاركة الأجسام المضادة المأخوذة من المرضى، الذين يمتلكون جهاز مناعة قويا، الناس الأضعف على التعافى.

 

هل تنجح البلازما العلاجية فى القضاء على كورونا؟

 

طريقة البلازما لعلاج الفيروسات موجودة منذ أكثر من قرن، بحسب ما أكد عالم الفيزياء الألماني، إميل فون بيرينج، المستلم الأول لجائزة نوبل فى الطب، وقد دافع كل من أرتورو كاساديفال من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، وليز آن بيروفسكي من كلية ألبرت أينشتاين، عن العلاج بالبلازما، قائلين، إن ضخ الأجسام المضادة يمكن أن يحمى الأشخاص من الفيروس لعدة أسابيع.

 

ولكن تحقيق نتائج عملية فعالة حال استخدام طريقة البلازما ضد الكورونا، فهى تحتاج لتجارب عملية على أرض الواقع، حيث قال سيرجي نيتيسوف، عالم الفيروسات وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم: "عليك أن تجربها، فقط التجارب يمكن أن تخبرنا بنعم أو لا، وعلى أي حال، فإن تجربة العلاج التجريبي أفضل من الموت على الفور بدون أي دواء.

 

آليات عمل البلازما المناعية فى جسم الإنسان

 

وآليات عمل العلاج عبر استخدام البلازما المناعية، شرحها البروفيسور جيف بيلي من جامعة براون، ومقرها الولايات المتحدة، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء روسيا اليوم، قائلا، إن المنطق الكامن وراء استخدام البلازما ضد Covid-19 قوي للغاية، لأن الشخص الذي تعافى لديه أجسام مضادة جيدة ستحظر الفيروس وتحييده، ولكن تظهر مشكلتين الأولى أن المرض لازال جديداً، ثانيا كل 200 أو 400 ملليلتر من البلازما المنقولة، يوسع مجرى دم المريض، ولن يمثل هذا مشكلة إذا كانت الكليتان تعملان بشكل جيد، ولكن إذا لم تعملا على النحو المنشود، فقد يزيد الحجم من السوائل في الرئتين، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

 


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