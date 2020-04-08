اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:17 م
خالد صلاح
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مالى تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:14 م
مالى تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة فى مالى، اليوم الأربعاء، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الإذاعة المالية نقلا عن بيان للوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى جمهورية مالى، وصل اليوم إلى 56 مصابا وأن 12 من المصابين تم شفاؤهم فيما يتابع 44 شخصا علاجهم فى المستشفيات.
 
وأضاف البيان، أن البحث مستمر فى تحديد وإيجاد جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين.
 
وكانت وزارة الصحة فى جمهورية مالى، قد أعلنت فى وقت سابق، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
 
وأضافت الوزارة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أنه وبتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالفيروس فى مالى إلى 31 شخصًا.
 
وأشار البيان، إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج فى مستشفى كايز وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.
 
 

مالى

الصحه فى مالى

كورونا

فيروس كورونا

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