اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:06 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالى إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم أمس الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776

وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طلب اليوم، الاثنين، من الرئيس ون جيه- إن التقدم إلى جبهة الحرب العالمية ضد فيروس كورونا الجديد، حتى تتمكن الدول الأخرى من اتباع خطى بلاده.
 
وأوضحت وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، أنه في مكالمة هاتفية مع مون، قال الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "الاستراتيجية الشاملة" لكوريا الجنوبية التي تشمل الاختبارات الكثيفة والسريعة والتشخيص والتعقب تعمل بصورة فعالة.
 
وطلب من مون، أن يشجع قادة العالم على التعلم من التجربة الكورية الجنوبية، وفقًا لما قاله "انج مين-سيوك المتحدث باسم المكتب الرئاسى.

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