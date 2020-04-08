كوروناXصور..شرطة إندونيسيا ترتدى خوذ الفيروس وصلاة إسلامية بمدريد على ضحايا الوباء

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

شهد، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة نتيجة لانتشار فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19"، الذى غير مظاهر الحياة، بين ليلة وضحاها وتفشى بسرعة فائقة بين سكان العالم، وتنوعت طرق المواجهة دوليا.

ولازال هذا الفيروس يحصد الأرواح مسيطرا على الأوضاع فى الدول التى ظهر بين سكانها فى ظل غياب الدواء الذى يتصدى له حيث بلغت آخر حصيلة للإصابات حول العالم 1,475,976 ، والوفيات بلغت 86,979، ، لذا حرص "اليوم السابع"، على تسليط الضوء على أبرز اللقطات التى سجلتها عدسات المصورين خلال الساعات الماضية وإليك ملخصًا لأبرز الصور عن الوباء .

لبنانيون يحيون الأطباء من شرفاتهم لمواجهتهم كورونا



حيا عشرات المواطنين فى لبنان الطواقم الطبية فى بلادهم لتصديهم لفيروس كورونا ومحاولات السيطرة عليه، وسجلت لبنان 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 548 .





نقل الطعام إلى المواطنين فى فيينا بالكارو



استخدم رجل عربة كارو لنقل الطعام فى فيينا ، وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة، وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة فى يوم واحد بالبلاد وبلغت الوفيات فى العاصمة فيينا 58 حالة فيما تعافى 4 آلاف و512 شخصا، وأشار البيان إلى تلقى 1096 شخصا العلاج بالمستشفيات منهم 267 مصابا فى وحدات العناية المركزة.

نقل جثمان شخص توفى بكورونا فى نيويورك



يقوم الطواقم الطبية بنقل شخص توفى فى نيويورك بسبب فيروس كورونا، وسجلت نيويورك 779 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة، كانت حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.





وضع شريط لاصق على المقاعد العامة فى بريطانيا



نظرا لعدم التزام المواطنين فى بريطانيا للحجر الصحى وحظر التجول والنزول إلى المتنزهات، فاضطرت السلطات وضع شريط لاصق على المقاعد لعدم الجلوس عليها، قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا زاد 938 شخصا إلى 7097 حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم السابع من أبريل.

التبرع بالدم فى قبرص



تبرع العشرات فى الدم بقبرص لمواجهة النقص الشديد فى بنك الدم لدى قبرص، فيما انتقدت نقابة قبرصية، القيود المفروضة من الحكومة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد خصوصا تلك السارية على الأطفال، معتبرة أن التدابير المعتمدة تجعل من هذه الفئة "مواطنين من الدرجة الثانية".





الصين ترسل معدات طبية إلى المكسيك



استقبلت المكسيك شحنة من المساعدات الطبية القادمة من الصين لمواجهة النقص الشديد فى المساعدات الطبية، وقالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141 .





المسلمون فى اسبانيا يقيمون الصلاة على ذويهم عقب وفاتهم بكورونا



أقام المسلمون في اسبانيا صلاة الجنازة على ذويهم عقب وفاتهم بكورونا في المقابر التي دفنوهم، من ناحية أخرى، قامت إسبانيا بتشديد العقوبات والاعتقالات لانتهاك الحجر الصحى والعزل المفروض بسبب فيروس كورونا فى البلاد، خاصة فى عطلة عيد الفصح، واعتقلت الشرطة الإسبانية 3267 شخصا، مع غرامة تتراوح بين 100 و3 آلاف يورو.





تشييد مستشفى ميدانى فى ساحل العاج



لمواجهة أزمة النقص في أماكن الرعاية الصحية في ساحل العاج، شيدت السلطات مستشفى ميدانى لاستيعاب المزيد من الضحايا، فيما وافق البنك الدولى على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا فى حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج فى الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجى وملاءمة مهارات التمويل والصحة.





تصنيع الكمامات فى فرنسا



تكثف المصانع الفرنسية، صناعة الكمامات لمواجهة الطلب الشديد عليها، و أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء تسجيل 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10869 .





تقديم التحية من الشرفات للاطباء لمواجهتهم كورونا فى ألبانيا



حيا عشرات المواطنين فى ألبانيا الطواقم الطبية فى بلادهم لتصديهم لفيروس كورونا ومحاولات السيطرة عليه، وفى السياق ذاته، نشرت الحكومة الألبانية الجيش لفرض حظر تحول صارم م بعد أن خالف الناس على نطاق واسع إجراءات أخرى سابقة استهدفت الحد من انتشار فيروس كورونا.

ضابط شرطة يرتدى خوذة على شكل كورونا فى إندونيسيا



ارتدى ضباط الشرطة في اندونيسيا، خوذة على شكل فيروس كورونا كنوع من التخفيف على المواطنين، و قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا إن السلطات أكدت اليوم الأربعاء، 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 2956 حالة.

عمل تحليل لسيدة خوفا من اصابتها بفيروس كورونا في بولندا



يقوم الأطباء باستيقاف المارة وسحب عينات عشوائية لهم لأجراء تحليل فيروس كورونا، وتوقع رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكى، اليوم الاثنين، أن تصل الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها فى شهرى مايو ويونيو المقبلين، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن المسئول البولندى.

الجيش البرازيلى يتبرع بالدم لمواجهة أزمة كورونا



قام العشرات في الجيش البرازيلي بالتبرع بالدم لمواجهة الأزمة نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البرازيل، أكدت السلطات الصحية البرازيلية وجود 100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 688 حالة، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه البرازيل من تناقضات وتضارب فى إدارة أزمة انتشار الوباء، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

فرنسى يصنع بيض على هيئة كورونا بالشيكولاتة



قام طاهى طعام فرنسى بصنع بيض على هيئة فيروس كورونا باستخدام الشيكولاته، يأتي ذلك في الوقت الذى قررت السلطات الفرنسية تمديد الإغلاق إلى ما بعد الـ 15 من إبريل الحالى بسبب كورونا .