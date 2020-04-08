اليوم السابع
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بعد قرار رئيس الوزراء بمد الحظر..

قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:19 م
قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة انفاق تحيا مصر بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، فى ظل الظروف الاسثثنائية التى تمر بها البلاد، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجديد اليوم، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة، بمدن القناة، بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام خلال الفترة الصباحية والمسائية طبقًا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة.

وتابعت هيئة قناة السويس، أن المواعيد الجديدة تشمل نفقي "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية ونفقي "3 يوليو "بمدينة بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، بالإضافة إلى مرفق المعديات والكباري العائمة بمدن القناة الثلاث مع مراعاة الفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة، وهم كوبري الشهيد أحمد منسي بمدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد طه ذكي، بسرابيوم فى الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد شبراوي، بمدينة السويس، وكوبرى "النصر" ببورسعيد.

من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ شهر يناير إلى الآن لم تتأثر إيرادات قناة السويس جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وتابع:"قمنا بعمل بعض التخفيضات خلال الفترة الماضية من أجدل تحفيز السفن على العبور من قناة السويس، التخفيضات تصل إلى 75% ..وأنا كدا مش بخسر لا أنا بكسب 25%".

 

 


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