فيها حاجة حلوة.. الشرطة تنقل طفلة لدغها عقرب للمستشفى أثناء الحظر

كتب محمود عبد الراضى

قدم رجال الشرطة يد العون والمساعدة للمواطنين على مدار اليوم وأثناء فترات الحظر، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين "عامل بأحد المقاهى" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية" إلتمس خلاله مساعدته نظراً لترك عمله خلال الفترة الحالية.

وتلقت الغرفة بلاغاً من إحدى السيدات "ربة منزل- مقيمة بذات الدائرة" وطلبت مساعدتها نظراً لقيامها برعاية ثلاثة أطفال بمفردها.

تم الإنتقال على الفور والتقابل مع المُبلغين وتم توفير بعض المساعدات العينية لهما، كما تم مساعدة الأول على التسجيل بموقع وزارة القوى العاملة الخاص بحصر حالات العمالة غير المنتظمة لتقديم الإعانات، وقدم المُبلغين الشكر لرجال الشرطة على جهودهم وسرعة الإستجابة.

وفى سياقٍ متصل وأثناء قيام مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط والمرور على القوات والمتابعة أثناء فترة الحظر، توجه إليه أحد المواطنين حاملاً طفلته ملتمساً نقل إبنته إلى أقرب مستشفى لتعرضها للدغة عقرب، وعدم وجود أى وسيلة مواصلات أثناء فترة الحظر.

على الفور تم إصطحاب المواطن وطفلته والتوجه إلى المستشفى الجامعى بأسيوط وتم عمل الإسعافات اللازمة لها والإطمئنان عليها.

وتقدم المواطن بالشكر والتقدير على سرعة التعامل مع الموقف ومساعدته فى التوجه إلى المستشفى.



جانب من مساعدة المواطنين