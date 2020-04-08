فيديو.. نتنياهو يجرى محادثات مع رئيس الموساد والأركان بالحجر الصحى

كتب- هاشم الفخراني

نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفيس بوك مقطع فيديو لإجراء بنيامين نتنياهو محادثات عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مع رؤساء الهيئات الأمنية في إسرائيل ، وهم في الحجر الصحي .

ويتضح من الفيديو أن نتنياهو أجرى محادثة مع رئيس الموساد يوسي كوهين الذي دخل الحجر الصحي جراء مخالطة وزير الصحة يعكوف ليتسمان المصاب بفيروس كورونا ، كما أجرى نتنياهو محادثة مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ارجمان .

ودخل نتنياهو الحجر الصحي لمدة أسبوع بعدما خالط وزير الصحة ، حيث جمعهما اجتماع في تل أبيب لمناقسة الأوضاع عقب تفشي وباء كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 72، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 مسنين خلال ساعات الليلة بعد معاناتهم من أمراض مزمنة، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9404.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن من بين المصابين توجد 147 حالة خطيرة من بينهم 122 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 199 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8186 بالطفيفة، بينما تماثل 801 شخصًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 740 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5985 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 859 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 948 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.