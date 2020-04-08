فيديو.. حكومة بريطانيا تستقبل الزهور والهدايا لـ بوريس جونسون

كتب محمد تهامى زكى

تلقت رئاسة الحكومة البريطانية، الزهور والأمنيات من أجل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى لا يزال متواجدًا فى وحدة العناية المركزة، للعلاج من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





ونشرت صحيفة Independent البريطانية فى إصدارها باللغة العربية، فيديو يظهر استلام الزهور والهدايا، فى وقت يقود وزير الخارجية دومينيك راب معركة البلاد ضد الوباء.

رئاسة الحكومة البريطانية تتلقى الزهور والأمنيات لـ #بوريس_جونسون الذي لا يزال في وحدة العناية المركزة، في وقت يقود وزير الخارجية دومينيك راب معركة البلاد ضد الوباء#كورونا #فيروس_كورونا#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) April 8, 2020

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أكد أن حالة الأخير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذى يخضع له، ويستمر فى تلقى الرعاية بوحدة العناية المركزة فى مستشفى سانت توماس، وروحه المعنوية مرتفعة".





وأمضى جونسون ليلة ثانية فى العناية المركزة وكان فى حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل جونسون، 55 عاما، إلى مستشفى سانت توماس فى ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضى بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بما فى ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.





وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد فى المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا فى التفشى وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

من جانبه، قال وزير المالية ريشى سوناك، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، لا يزال فى العناية المركزة لكن حالته تتحسن ويستطيع الجلوس فى الفراش.

وأضاف سوناك: "أحدث الأنباء الواردة من المستشفى تفيد بأن رئيس الوزراء لا يزال فى العناية المركزة وحالته تتحسن، أستطيع أن أقول لكم إنه يجلس فى الفراش ويتفاعل بإيجابية مع الفريق الطبى المعالج".