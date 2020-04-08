اليوم السابع
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فيديو.. الأسطول الروسى يتسلم الفرقاطة الأدميرال كاساتونوف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:58 م
فيديو.. الأسطول الروسى يتسلم الفرقاطة الأدميرال كاساتونوف الفرقاطة الأدميرال كاساتونوف
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن مصنع سيفيرنايا فيرف المتخصص فى بناء السفن، أن الفرقاطة الأولى من سلسلة "الأدميرال كاساتونوف" يمكن تسليمها إلى وزارة الدفاع فى أواخر مايو أو أوائل يونيو، وقال المصنع "مع الأخذ بعين الاعتبار مسار اختبارات الحكومة، قد يتم تسليم السفينة إلى وزارة الدفاع فى أواخر مايو - أوائل يونيو".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف أنه "تم الانتهاء من جميع نقاط برنامج الاختبار تقريبًا، السفينة "تشرع فى البدء بالمرحلة النهائية من اختبار الحكومة"، سيتم إجراؤها فى بحر البلطيق، وبعد ذلك ستعود السفينة إلى المصنع لوضع اللمسات الأخيرة وتسليمها إلى الزبون.
 
و أفاد الأسطول الشمالى أن الفرقاطة الأولى من سلسلة المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" أنهت برنامج اختبار الحكومة وستنتقل إلى بحر البلطيق.
 

روسيا

الاسطول الروسى

الجيش الروسى

فرقاطه بحريه

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