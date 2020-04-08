اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين : لا إصابات جديدة بـ"كورونا" حتى الآن و120 عينة نتائجها سليمة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:01 م
فلسطين : لا إصابات جديدة بـ"كورونا" حتى الآن و120 عينة نتائجها سليمة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مضيفا أن 120 عينة أظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وأن هناك 120 عينة أخرى قيد الفحص.
وأكد ملحم، خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، أن جميع المصابين في مراكز الحجر الصحي يتمتعون بصحة جيدة وذلك حسبما افادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" . 


فلسطين

الحكومة الفلسطينية

إبراهيم ملحم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة