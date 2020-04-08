فلسطين : لا إصابات جديدة بـ"كورونا" حتى الآن و120 عينة نتائجها سليمة

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قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مضيفا أن 120 عينة أظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وأن هناك 120 عينة أخرى قيد الفحص.

وأكد ملحم، خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، أن جميع المصابين في مراكز الحجر الصحي يتمتعون بصحة جيدة وذلك حسبما افادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .