اليوم السابع
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فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 10869

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:50 م
فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 10869 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء تسجيل 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10869، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز قبل قليل، فى غضون ذلك تخطت دولة فرنسا ألمانيا فى قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الرابع عالميا، وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات فى فرنسا 109,069 حالة، وفيما سجلت الاصابات فى المانيا 107,663 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان. 
 
وفيما توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.
 
 
وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.
 
وتم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الصين، وفى الامارات تم الإعلان عن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.
فرنسا أعلنت عن تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328، وفى السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41، وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795.

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