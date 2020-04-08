اليوم السابع
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غلق وتشميع 6 محلات ببنى سويف خالفت قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:11 م
غلق وتشميع 6 محلات ببنى سويف خالفت قرارات الحكومة لمواجهة كورونا جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

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أغلقت حملة من الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر شمال بنى سويف بالتنسيق مع قوات الشرطة اليوم الأربعاء، 6 محلات تجارية، خالفت قرارات مجلس الوزراء، وذلك بحضور المحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية ونوابه ومسؤولى قسم الإشغالات و البيئة و التراخيص والشؤون القانونية بالوحدة، والعميد يحيى محفوظ مأمور مركز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد وجنود الأمن المركزي.

 

تأتى هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراءفيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار ، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ويواصل محافظ بنى سويف المتابعة اليومية لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن غلق المحلات وتطبيق حظر التجوال من خلال حملات مكبرة تضم قيادات المحافظة ومسؤولى الوحدات المحلية، وتنفذ هذه الجولات بالتوازى وفى وقت واحد، للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، علاوة على استمرار المتابعة الميدانية لفرق الوحدات المحلية بالمدن وقرى المراكز، مع التواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.

 

 

 


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