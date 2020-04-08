اليوم السابع
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غلق مداخل ومخارج المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:56 ص
غلق مداخل ومخارج المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا.. صور غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت قرية المعتمدية بالجيزة غلقا تاما لجميع المداخل والمخارج، وذلك بعد فرض الحجر الصحى على القرية، لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا. 
 
وتشهد القرية أعمال مسح للمخالطين لمعرفة الحالات المصابة، واتخاذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم، كما شهدت القرية أعمال تعقيم موسعة لشوارع القرية بالكامل. 
 
وكانت أعلنت محافظة الجيزة، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.
 
وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.
 
وتؤكد محافظة الجيزة على اتخاذ عدد من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
 
وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.
 
وأشار البيان إلى أن المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أى متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبى أى احتياجات للمواطنين فورا.
 
كما كلف المحافظ مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.
 
وبدأت المحافظة فى نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت، تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.
 
غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا (2)
 
 
غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا (3)
 
 
غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا (4)
 
 
غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا (6)
 

 

غلق مداخل ومخارج قرية المعتمدية بالجيزة بعد فرض الحجر الصحى بسبب كورونا (7)
 
 
 

 

 


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