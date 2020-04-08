اليوم السابع
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غادة والى تدعم إجراءات النمسا لإيقاف جائحة كورونا: "نحن فى هذا معا"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:15 م
غادة والى تدعم إجراءات النمسا لإيقاف جائحة كورونا: "نحن فى هذا معا" الدكتورة غادة والى
ريهام عبد الله

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عبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، عن دعمها لاجراءات النمسا لإيقاف ومنع تفشى جائحة كورونا المستجد، قائلة :"نحن فى هذا معا".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نحن فى هذا معا، أسرة مكتب الأمم المتحدة يدعم اجراءات البقاء فى المنزل التى تطبقها النمسا البلد المضيف لإيقاف كوفيد 19، يعمل أكثر من 97٪ من موظفي مركز فيينا الدولي عن بُعد لحماية وخدمة من يحتاجون إلينا".

غادة والى
غادة والى

 

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرت، قد احتفلت أمس الثلاثاء بيوم الصحة العالمى، والذى يوافق 7 إبريل من كل عام، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت غادة والى عبر حسابها على تويتر، "فى كل بلد حول العالم، فى كل دقيقة، تساعد مهارة وتفاني العاملين فى مجال الصحة فى دفع فيروس كورونا، نحتفل بيوم الصحة العالمى اليوم بعمل الممرضات.. أنتم تنقذون الأرواح".

وكانت الدكتورة غادة والى، أكدت على ضرورة لعمل معا، لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن يعني البقاء فى المنزل أن تبقوا سالمين للجميع، باستثناء أن الحبس  والعزل المنزلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، يتم قتل معظم ضحايا جرائم القتل والعنف من قبل الشركاء، أو أحد أفراد الأسرة، تحتاج قطاعات الصحة، الشرطة، العدالة للعمل معًا لمنع العنف، ودعم الضحايا".

كما أكدت فى وقت سابق ضرورة تقديم الرعاية لمرضى التوحد، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، ترك تأثيرات عميقة على مصابي التوحد.

وقالت عبر حسابها:" دعمى الكامل لجميع الأشخاص الذين يعانون من التوحد والآباء ومقدمي الرعاية، كوفيد 19، عطل طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا، وترك تأثيرات عميقة على الأشخاص المصابين بالتوحد، يجب أن تضمن استجاباتنا للوباء حماية حق الوصول للرعاية والتعليم".

 

 


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