اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عزل 3 أشخاص بينهم طبيبة بمستشفى صدر المحلة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:34 م
عزل 3 أشخاص بينهم طبيبة بمستشفى صدر المحلة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا كورونا - ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتجزت مستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، 3 حالات بالعزل الطبى بالمستشفى، من قريتي الهياتم مركز المحلة، وقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، للاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا لمخالطتهم للحالات المصابة بالفيروس بالقريتين.

كانت الطبيبة والمقيمة بقرية الهياتم، قد ظهرت عليها أعراض المرض، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى صدر المحلة، ووضعها بالعزل الصحى، وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

كما احتجزت المستشفى أيضا والدة زوجة رب الأسرة المكونة من 5أفراد بقرية ميت بدر مركز سمنود المصابين بفيروس كورونا، كما تم عزل نجلتها أيضا للاشتباه فى إصابتهن بفيروس كورونا، نظرا لمخالطتهن للمصابين وظهور أعراض المرض عليهن.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية،  قد انتهت من إجراء الفحوصات الطبية لـ13 من المحتجزين بالعزل الطبى، بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية إصابتهم بالفيروس، بينما تم احتجاز 3 أخرين من بينهم سيدة بعد أن جاءت نتيجة فحص العينات إيجابية.

كانت مديرية الصحة بالغربية، قد احتجزت 16 شخصا من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، بمستشفيات صدر المحلة وصدر طنطا وحميات طنطا، وتم عزلهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وتم إرسال العينات لمعامل وزارة الصحة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية لـ13 حالة بينهما أثبتت الفحوصات إيجابية إصابة سيدة مقيمة قرية البنوان مركز المحلة، وإصابة 2 أخرين مقيمان قرية البندرة مركز السنطة بفيروس كورونا، وجارى تحديد المخالطين للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الغربية لـ33شخص.

 وكانت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة، يوم السبت الماضى، للأسرة المكونة من 5 أفراد بقرية ميت بدر حلاوة، قد كشفت عن أن الزوج ظهرت عليه أعراض الإصابة وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاء نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهم الثلاثة، بعد ظهور أعراض المرض أيضًا عليهم، وأكدت التحاليل ونتائج العينات إيجابية إصابتهم أيضا بالمرض.

 

 

 


مستشفى صدر المحله

فيروس كورونا

قريه الهياتم

قرية الهياتم

قرية ميت بدر حلاوة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة