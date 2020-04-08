عزل 3 أشخاص بينهم طبيبة بمستشفى صدر المحلة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا

الغربية – مصطفى عادل

احتجزت مستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، 3 حالات بالعزل الطبى بالمستشفى، من قريتي الهياتم مركز المحلة، وقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، للاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا لمخالطتهم للحالات المصابة بالفيروس بالقريتين.

كانت الطبيبة والمقيمة بقرية الهياتم، قد ظهرت عليها أعراض المرض، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى صدر المحلة، ووضعها بالعزل الصحى، وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

كما احتجزت المستشفى أيضا والدة زوجة رب الأسرة المكونة من 5أفراد بقرية ميت بدر مركز سمنود المصابين بفيروس كورونا، كما تم عزل نجلتها أيضا للاشتباه فى إصابتهن بفيروس كورونا، نظرا لمخالطتهن للمصابين وظهور أعراض المرض عليهن.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد انتهت من إجراء الفحوصات الطبية لـ13 من المحتجزين بالعزل الطبى، بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية إصابتهم بالفيروس، بينما تم احتجاز 3 أخرين من بينهم سيدة بعد أن جاءت نتيجة فحص العينات إيجابية.

كانت مديرية الصحة بالغربية، قد احتجزت 16 شخصا من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، بمستشفيات صدر المحلة وصدر طنطا وحميات طنطا، وتم عزلهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وتم إرسال العينات لمعامل وزارة الصحة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية لـ13 حالة بينهما أثبتت الفحوصات إيجابية إصابة سيدة مقيمة قرية البنوان مركز المحلة، وإصابة 2 أخرين مقيمان قرية البندرة مركز السنطة بفيروس كورونا، وجارى تحديد المخالطين للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الغربية لـ33شخص.

وكانت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة، يوم السبت الماضى، للأسرة المكونة من 5 أفراد بقرية ميت بدر حلاوة، قد كشفت عن أن الزوج ظهرت عليه أعراض الإصابة وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاء نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهم الثلاثة، بعد ظهور أعراض المرض أيضًا عليهم، وأكدت التحاليل ونتائج العينات إيجابية إصابتهم أيضا بالمرض.