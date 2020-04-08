طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم جزئيا فى البحرين

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار ، حيث يتوقع هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق في المملكة العربية السعودية، فى مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا احيانا و يكون حار نسبيا خلال النهار.

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، ،المدينة المنورة ، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة. تصل سرعتها إلى 42 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:53 ..والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 المد الثاني عند الساعة 22:00 ..والجزر الاول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:24 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 19 80 30 دبي 36 18 75 20 الشارقة 35 17 80 25 عجمان 34 17 70 20 أم القيوين 33 18 70 20 رأس الخيمة 34 19 75 25 الفجيرة 35 20 65 15 العين 38 19 65 15 ليوا 40 20 60 15 الرويس 37 18 75 20 السلع 39 20 65 20 دلما 37 18 80 30 طنب الكبرى 34 17 80 35 طنب الصغرى 34 17 80 35 أبو موسى 33 20 80 35 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الاربعاء ، في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا احيانا و يكون حار نسبيا خلال النهار.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل و من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 10%.

شروق الشمس في تمام الساعة 5:20 صباحاً والغروب عن الساعة 5:58 مساء.