اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:39 م
خالد صلاح
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ضبط 9 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 745 هاربا من أحكام بأسوان

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:55 م
ضبط 9 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 745 هاربا من أحكام بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من  نبات البانجو المخدر، و 7 قطع أسلحة نارية ، تم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

حيث نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 186 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، و تحرير 24 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 26 مخالفة ، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش ، وتحرير 71 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وكما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بكمين ابو سمبل - دائرة قسم أول شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط سائقين لتعاطيهم مخدر الحشيش والبانجو والأفيون ، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية  ، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام ، شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام  وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

وأسفرت الحمة عن ضبط 745 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، وتم ضبط 157 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 20 هارب من جنح الحبس المستأنف

 كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 381 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 184 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط 3 محكوم عليه  فى قضايا أحكام جنايات ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية  شملت ( 4) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية بيع اللحوم البلدية بأزيد من السعر المتداول ، و ( 5 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و وقضية تصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط ( 125 ) مخالفة متنوعة شملت (97 ) حالة رفع إشغالات بالطريق العام و(3) محاضر تلوث بيئة و ( 25 ) مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة .

 


اسوان

حملة امنية

مرور اسوان

ضبط هاربين من احكام قضائية

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