ضبط صاحب "سايبر نت" وشريكه بالشرقية لعدم التزامهما بقرار الغلق

الشرقية – فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، القبض على صاحب "سايبر نت" بحي المنشية، وشريكه في المحل، لفتح السايبر أمام الشباب والأطفال وقت الحظر، وعدم إلتزامها بقرار رئيس مجلس الوزارة، كما تبين أن السايبر غير مرخص.

وكانت حملة مكبرة من مجلس مدينة بلبيس، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، قامت بمراجعة غلق المحلات والأنشطة التجارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد

أسفرت الحملة، عن ضبط "سايبر نت" بحي "المنشية"؛ يعمل بشكل طبيعي ضاربًا بكافة القواعد الاحترازية والقوانين عرض الحائط، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين، فيما جرى ضبط 31 شاب بداخل السايبر، ما يُهدد بانتشار العدوى الفيروسية ويجعلهم عُرضة للإصابة بالفيروس،وأصدرت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بيانًا أوضحت فيه الواقعة وخطورتها ونشرت أسماء الـ 31 شاب، المضبوطين، وذلك أملًا في تعاون كافة الأهالي لعدم تكرار الواقعة.

وتم القبض علي مستأجر السايبر وشريكه وهما كل من " حسام ك ن أ ال " 49 سنة حاصل علي بكاويورس تجارة ومقيم بلبيس، و" أحمد أ ع " 30 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة مقيم بلبيس، وتحرر لهما المحضر رقم 4620 أمن دولة طواري بلبيس

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.