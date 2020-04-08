اليوم السابع
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صور وفيديو.. العاملون بالتموين يعملون 24 ساعة لإنتاج السكر من البنجر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:52 م
صور وفيديو.. العاملون بالتموين يعملون 24 ساعة لإنتاج السكر من البنجر وزارة التموين على خط الدفاع لانتاج السلع الاستراتيجية
كتب مدحت وهبة

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تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين العمل فترتين صباحا ومساءا على مدار 24 ساعة لاستمرار انتاج السكر المحلى من البنجر ، وأيضا تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وسط اتخاذ الشركة كافة التدابير اللازمة لوقاية العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد  الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية،أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، وأن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية ، وانه جارى أيضا  زيادة الاحتياطي  الاستراتيجي من هذه المنتجات ،لافتا الى استمرار عمل مصانع الأغذية ومنها مصانع انتاج السكر بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 
وحرص  الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر على تفقد مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على  سير العمل،  والتواجد مع العاملين أمام  خطوط الإنتاج  على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، لرفع الروح المعنوية  لدى العاملين  مع توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل ، وهو ما لاقى ارتياحا  كبيرا لدى العاملين ،وعدم تأثر معدلات الإنتاج  كما كان قبل أزمة كورونا وأيضا انتظام استلام محصول بنجر السكر من المزارعين وفق جداول منظمة منعا للتكدس وكذلك التأكيد  على توزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية  باستمرار انتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية  طوال الوقت
 


وأضاف " أبو اليزيد " أنه جارى استلام محصول بنجر السكر  من المزارعين  بجداول منظمة منعا للتكدس وتم استلام ما يقرب من 650  ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 90  ألف طن سكر أبيض  سائب حتى الآن  لتوفيره للمواطنين ، بالإضافة الى  انتاج  كميات  كبيرة من  المولاس ، وكذلك انتاج  "لُب بنجر"  الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات  القومية فى صناعة السكر من البنجر كما أنها  تساهم في منظومة  التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.


جدير بالذكر أن شركة  الدلتا للسكر كانت قد قررت تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مصانع الشركة وتتضمن أيضا  كل من نائب رئيس المصانع  ومدير الإدارة  الطبية بالشركة، وإدارة  السلامة والصحة المهنية ،وكذلك إدارة  الرقابة الصناعية والجودة وسلامة الغذاء ورئيس اللجنة النقابية للعاملين، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ  على  صحة وسلامة العاملين بالمصانع والمدينة السكنية وكافة القطاعات والمنشآت التابعة للشركة على أن  تقوم اللجنة بمخاطبة  كافة الجهات المعنية للإشراف على عمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر كما كافة الأنشطة بالنادي الاجتماعي  وكذلك الحضانة التابعة للشركة ،ومنح كافة العاملين  من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات اجازة مدفوعة الأجر  في إطار تخفيض عدد العاملين بالشركة والحرص على سلامتهم  بما لا يخل بمنظومة  العمل فى خطوط إنتاج السكر  ، بجانب أيضا توفير كافة مستلزمات الوقاية من " كمامات وقفزات ومطهرات " بالمصانع، وتوفير كواشف حرارية للكشف على درجات الحرارة  كإجراء احترازي من الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، كما تم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بالشركة .

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (1)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (1)

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (2)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (2)

 

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (3)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (3)

 

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (4)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (4)

 

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (5)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (5)

 

 

العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (6)
العاملين بوزارة التموين على خط الدفاع لاستمرار انتاج السلع الاستراتيجية (6)

 


 


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