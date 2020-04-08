اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:57 م
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ورفع 65 حالة إشغالات..

صور.. مدينة البياضية تعلن إزالة وتنفيذ 17 حالة تعدى بالبناء المخالف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:36 م
صور.. مدينة البياضية تعلن إزالة وتنفيذ 17 حالة تعدى بالبناء المخالف مدينة البياضية تعلن إزالة وتنفيذ 17 حالة تعدى بالبناء المخالف
الأقصر – أحمد مرعى

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 مركز البياضية بمحافظة الأقصر واصل حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بقرى ونجوع المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم ومصادرة مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث أطلقت المدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث رافق أعضاء الحملة من الأجهزة التنفيذية ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفى الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز، وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة الماضية عن تنفيذ 17 حالة بناء مخالفة وتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة حتى الآن، و65 حالة رفع إشغالات.

وكان قد استكمل قيادات مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، حيث تمت إزالة 55 حالة تعدى بالبناء المخالف خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

و أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.

1 مدينة البياضية تعلن إزالة وتنفيذ 17 حالة تعدى بالبناء المخالف
1 مدينة البياضية تعلن إزالة وتنفيذ 17 حالة تعدى بالبناء المخالف

 

جانب من إزالة التعدى ومخالفات البناء بالبياضية
جانب من إزالة التعدى ومخالفات البناء بالبياضية

 

رئيس مدينة البياضية يتابع ازالة التعديات
رئيس مدينة البياضية يتابع ازالة التعديات

 


الاقصر

ازالة بناء مخالف بالاقصر

مدينة البياضية

تعديات على اراضى الدولة

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالبياضية

اخبار المحافظات

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