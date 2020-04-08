اليوم السابع
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صور.. محافظ الفيوم: تعقيم 3 آلاف منشأة ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:21 م
صور.. محافظ الفيوم: تعقيم 3 آلاف منشأة ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 3135 منشأة وموقع بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 8159 مستفيد، فضلاً عن توعية 364 ألف و295 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وطرق التصدى له وكيفية الوقاية منه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إيد واحده ضد كورونا" في الفترة من 24 مارس الماضى إلى 7 أبريل الجاري، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.

 

وأوضح "الأنصارى" أنه تم تطهير وتعقيم 375 موقع ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1172 مواطناً، كما تم تطهير وتعقيم 639 موقع ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلاً عن توزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1146 مستفيد، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 684 موقع ومنشأة، ومنح مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 1344 مستفيد.

 

وفى مركز ومدينة إبشواى تم تطهير وتعقيم 528 موقع ومنشأة، كما تم تسليم مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 2133 مستفيد، فيما تم تطهير وتعقيم 232 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات ومساعدات لعدد 1438 مستفيد، وكذا تطهير وتعقيم 677 موقع ومنشأة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومنح مساعدات ومواد غذائية ومطهرات لعدد 926 مستفيد.

 

وأكد محافظ الفيوم تكثيف الحملات التوعوية بمشاركة كافة الجهات، واستمرار فعاليات مبادرة "إيد_واحدة_ضد_كورونا" حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

 

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الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

تعقيم المنشآت

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