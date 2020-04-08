صور.. مبادرة "نور حياة" تسلم تلاميذ أرمنت الأزهرية النظارات الطبية المجانية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم الأربعاء، أعمال تسليم النظارات الطبية المجانية إلى تلاميذ معاهد "أرمنت الوابورات ومحمد زغلول والحوزة ونجع أبو حليمة ونجع دنقل"، النظارات الطبية المجانية بالمرحلة الثانية للمبادرة بالمنطقة برعاية رئاسة الجمهورية لدعم طلبة وتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر ومختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه قامت جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، وعبد الرحمن هارون نجدي منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، بتسليم شيوخ المعاهد النظارات ليقوموا بتسليمها للتلاميذ نظراً لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، فيما أثنى عبدالرحمن هارون منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، على جهود كل من محمد سيد العزب وصالح محمد عابد منسقي المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمنطقة الأقصر الأزهرية، والتي أثمرت في توفير النظارات للعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار.

وكان قد شهد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الأسبوع الماضى، برفقة عبد الرحمن هارون نجدي منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، أعمال تسليم النظارات الطبية المجانية إلى تلاميذ معاهد "الشيخ الطيب والأقصر والمدامود والحرمين والكرنك ونجع الطويل والناصرية" الإبتدائية الأزهرية، والتي قام شيوخ المعاهد بتسلمها نظراً لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، حيث أعرب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية عن شكره لصندوق تحيا مصر والمبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي قامت بإجراء الكشف الطبي لتلاميذ المعاهد الأزهرية وقامت بتوفير النظارات للعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار .

فيما أشار عبدالرحمن هارون منسق صندوق حملة تحيا مصر بمحافظة الأقصر، إلى أنه تم تسليم 110 نظارة للتلاميذ المكتشف إصابتهم حتى الآن بإدارة الأقصر الأزهرية مشيرا إلى أن المبادرة تقوم بعمل جميع الفحوصات من اختبار مستوى النظر، والمسح الطبي "موبايل فيجن"، وكشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، والكشف الالكتروني "ريفركتور"، وقياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون ومن ثم يتم يتم إجراء العمليات الجراحية أو توفير النظارات مجانا مع إتاحة الفرصة لاختيار كل تلميذ للنظارة التي تناسبه من حيث الشكل واللون.



جانب من تسلم تلاميذ أرمنت الأزهرية النظارات الطبية المجانية