صور.. خروج طبيب من مستشفى إسنا للعزل الصحى عقب تعافيه من فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تعافى وخروج طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الدكتور محمد علي عبد القادر طبيب قلب وأوعية دموية بمستشفي أرمنت التخصصي الجديدة، وذلك بعد تلقيه الدعم الطبى والصحى اللازم داخل أروقة المستشفى المخصصة للعزل والحجر الصحى .

وأعلنت المستشفى اليوم الأربعاء، أنه خرج الطبيب المتعافى تماماً من المستشفى عقب دخوله مصاباً بفيروس كورونا المستجد يوم 2 أبريل الماضى، وخلال العزل بالأيام الماضية تحسنت حالته الصحية، وتم التأكد من تعافيه وسلبية نتائجه، وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، عن مواصلة سلسلة النجاحات للفريق الطبى داخلها فى خدمة ودعم المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحى، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تنفيذ جلسات للغسيل الكلوي لـ3 مصابين بالمستشفى، وذلك عقب ملاحظة وجود قصور في وظائف الكلى.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا للعزل والحجر الصحي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إن المصابين الذين خضعوا لجلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى، كانت الفحوصات اليومية التي أجريت لهم قد كشفت عن وجود قصور في وظائف الكُلى، موضحاً إن جلسات الغسيل الكُلوي لا تعني بالضرورة أن يكون المريض مصاب بفشل كلوي، مضيفاً أن التاريخ المرضي للمصابين قد كشف عن إصابتهم من قبل بقصور كلوي، وقد خضع البعض منهم لجلسات غسيل على فترات متباعدة، مشيراً إلى أن إصابتهم بفيروس كورونا أثرت بشكل ما على وظائف الكُلى، وأنتهى بهم المطاف بالخضوع للجلسات، موضحاً أن الجلسات تم تنفيذها بواسطة عدد من الفريق الطبي بالمستشفى، ليكون الدور الأبرز والأقوى لفني تمريض يدعى محرم فؤاد، والذي يقوم بدور بطولي خلال تنفيذ الجلسات للمرضى، مؤكداً على أن حالات جميع المصابين مستقرة، وتشهد تحسن ملحوظ للغاية في حالتهم الصحية، وهذا ما يبشر بالكثير من النتائج الطيبة.



الطبيب عقب تعافيه داخل المستشفى وخروجه اليوم



تعافى طبيب داخل مستشفى إسنا للعزل