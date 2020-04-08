صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد 5 أفدنة بمطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات وتعديات البناء على أراضي الدولة بدون ترخيص، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي الدولة، بمساحات مختلفة في منطقة القصر بمساحة إجمالية مستردة 5 أفدنة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وقاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، الحملة المكبرة لتنفيذ 8 قرارات إزالة على الطريق قرية القصر ومدخل شاطئ كليوباترا بمساحة مستردة 5 أفدنة، عبارة عن أسوار ومباني مخالفة.

وقال "المعداوي" أن موجة الإزالات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، أسفرتعن تنفيذ 31 قرار إزالة بمساحة 67 فدان من أراضي الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، خلال هذه الفترة، بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أية حالات تعدى على أراضى الدولة، خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدي على أملاك الدولة بأية شكل، خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي الشوارع والأحياء السكنية، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ علي أية معدات البناء تعمل بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا .

كما يتم متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي، مع إحالة المتعدين للنيابة العسكرية.

على جانب آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.



ازالة التعديات بمطروح



ازالة التعديات واسترداد اراضي الدولة بمطروح



استرداد ارضي الدولة في مطروح



حملات ازالة التعديات في مطروح



رئيس مدينة مرسى مطروح خلال تنفيذ الازالات



مواجهة التعديات على اراضي الدولة بمطروح