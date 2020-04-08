اليوم السابع
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صور.. إجراء كشف طبى على أسر انتقلت لشمال سيناء خلال الأيام الأخيرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:42 ص
صور.. إجراء كشف طبى على أسر انتقلت لشمال سيناء خلال الأيام الأخيرة الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له ، تنفيذ الكشف الطبى على الأسر القادمة من محافظات مجاورة ، واستقرت فى شمال سيناء بنطاق مركز بئر العبد خلال الأيام الأخيرة .

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، كلف محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، الصحة الوقائية بالإدارة الصحية ببئر العبد ، بإجراء الكشف الطبى الشامل على جميع الأسر التى قدمت من بورسعيد والمحافظات المجاورة ، والتى تم حصرها بقرى الشيخ زايد وبالوظه ورمانه ، ووضعها تحت الملاحظة للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين بالمركز.

وسبق وأكد اللواء عبدالفضيل محافظ شمال سيناء ، على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بفضل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، والتزام أهالى شمال سيناء بالقرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس.

وأشار المحافظ إلى اتباع الإجراءات الصحية اللازمة مع الأسر التى عادت إلى المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى بالمنافذ الرئيسية الخمسة بالمحافظة، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى على القادمين من خلال المراقبين الصحيين بمديرية الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بهم للمتابعة مع الإدارات الصحية لمدة 14 يومًا .

وقال المحافظ أنه تم الاشتباه فى 8 حالات بإصابتها بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ، وتم سحب عينات من تلك الحالات وإرسالها إلى المعامل المركزية ، حيث جاءت نتيجة جميع العينات سلبية، لتظل شمال سيناء خالية من الفيروس.

وثمن المحافظ المبادرات التى يطلقها الشباب للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى على ضرورة التصدى لفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصوله إلى المحافظة من خلال التوعية والمشاركة فى التطهير والتعقيم المستمر..مطالبًا بعدم الالتفات الى الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال المحافظ أنه منذ بداية الأزمة تم التواصل مع قوات حفظ السلام والتنسيق بخصوص إجراءات مواجهة كورونا، مشيرا إلى ان منظومة مجابهة فيروس كورنا مطمئنة وتدار بواسطة القوات تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

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الكشف على المواطنين الوافدين من بورسعيد

 

 


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