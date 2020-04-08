اليوم السابع
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صور.. إجراءات حازمة للتصدي للتعديات على أراضي الدولة ومحافظ مطروح يتابع التنفيذ

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:55 م
صور.. إجراءات حازمة للتصدي للتعديات على أراضي الدولة ومحافظ مطروح يتابع التنفيذ التصدي للتعديات على اراضي الدولة بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على تنفيذ سلطة القانون وسرعة إزالة أية حالات تعدى وقعت على أراضى الدولة، خلال الفترة الأخيرة، مع استغلال البعض لتركيز مؤسسات الدولة، على تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتابع المحافظ  تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة، في مدينتي الضبعة و مرسي مطروح.

 

وقاد رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين، بمشاركة شرطة العلمين، تنفيذ  قرار إزالة لمبني مخالف بالتعدي علي أملاك الدولة، مكون من طابق ارضي وأول علوي بالأعمدة الخرسانية  والسقف، وتمت إزالته وتسويته بالأرض، وتم تحرير محضر بإلزام المخالف بتكاليف الإزالة ورفع المخلفات.

وأكد اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة، أنه تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مساحة ٥١٠ أمتار، بجوار مقابر جواد وقرية جميمة، وجاري مواصلة الحملات لإزالة أية مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز و مدينة مرسي مطروح  تنفيذ 12 قرارات إزالة التعديات على أرض الدولة، بمساحة 7 أفدنة في نطاق قرية القصر وكورنيش الأًبيض، من خلال الدفع بحملة مكبرة، لإزالة التعديات ببناء أسوار وغرف ومنازل مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.

وأوضح "المعداوي" بأن موجه الإزالات حلال اليومين الماضيين،  أسفرت عن  تنفيذ 21 قرار إزالة، على مساحة 67 فدان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة، خلال هذه الفترة، بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ مطروح، بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أية تجاوزات أو حالات تعدى على أراضى الدولة، خلال حالة الطوارئ، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

 وناشد محافظ مطروح،  المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، كخطوة علي الطريق الصحيح، للحد من حالات التعديات واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

ازالة مبنى مخالف بمدينة العلمين
ازالة مبنى مخالف بمدينة العلمين

 

استمرار التصدي للتعديات على اراضي الدولة بمطروح
استمرار التصدي للتعديات على اراضي الدولة بمطروح

 

التصدي للتعديات على اراضي الدولة بمطروح
التصدي للتعديات على اراضي الدولة بمطروح

 

التصدي للتعديات على اراضي الدولة في الضبعة بمطروح
التصدي للتعديات على اراضي الدولة في الضبعة بمطروح

 

حملات ازالة التعديات على املاك الدولة في مطروح
حملات ازالة التعديات على املاك الدولة في مطروح

 

مبنى مخالف قبل ازالته في العلمين
مبنى مخالف قبل ازالته في العلمين

 


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