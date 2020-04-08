شباب مدينة الطود يستكملون حملات التعقيم والتطهير للمنشآت ودور العبادة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مجموعات من الشباب المتطوعين بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، من جمعية الشباب للتنمية الشاملة حملاتها المكثفة والموسعة، للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد ، بالمؤسسات ودور العبادة والشوارع والميادين لمواجهة الفيروس المستجد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين في اي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه شهدت المدينة، حملات التطهير والتعقيم والرش في الطرق والشوارع والاماكن العامه والحيويه والمرافق الخدميه والتي يتردد عليها المواطنين بإستمرار، وذلك بأيادى فرق من المتطوعون الشباب، بمبادرات وحملات التعقيم داخل المنشآت الحكومية والأهلية، وعدد من الشوارع والطرق بالطود، والتى تنفذها جمعية السلام القبطية الأرذوثوكسية لحماية البيئة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث بدء شباب الكنيسة بتعقيم وتطهير المساجد بالمدينة، ثم باقى المنشآت والشوارع لخدمة المواطنين ومكافحة إنتشار الفيروس.

كما قام شباب جمعية السلام تتواصل بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وتشمل تطهير وتعقيم المسجد العمري بالكولة لمدينة الطود ومدرسة الطود الإعدادية والإبتدائية، وبعض من المحال التجارية وصالونات الحلاقة والمنازل والمنشأت الحيوية والمرافق الخدمية التى يتردد عليها المواطنين بإستمرار مثل مكاتب البريد وذلك كإجراءات إحترازية ووقائية من أجل سلامة المواطنين، مضيفاً أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية يقوم بها الشباب، وانطلقت بشوارع وطرق قرية العديسات بحري ولا تزال الحملة متواصلة حتى تغطي جميع شوارع وطرق مركز ومدينة الطود.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، برفقة علي محمود القاضي مدير إدارة تموين الطود، جولة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ بيع الخضروات والمخابز ومصنع تعبئة البوتاجاز، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافرها بالأسواق.



شباب مدينة الطود يستكملون حملات التعقيم والتطهير



تعقيم عربات الأجرة لحماية المواطنين من العدوى



حملات التعقيم والتطهير للمنشآت ودور العبادة شرق الأقصر



شباب الطود خلال مبادراتهم لتعقيم الشوارع