سجناء نيويورك يحفرون مئات القبور لضحايا فيروس كورونا (فيديو وصور)

كتب محمد جمال

أظهرت لقطات طائرة بدون طيار سجناء فى ولاية نيويورك يحفرون قبورًا في جزيرة هارت لدفن ضحايا فيروس كورونا بعد تسجيل زيادات كبيرة فى أعداد الضحايا، وبحسب "ديلى ميل" أودى كورونا بحياة أكثر من 3400 شخص في أنحاء مدينة نيويورك وأصاب أكثر من 72000.

وأكد عمدة نيويورك "بيل دي بلاسيو"ربما نتعامل مع دفن مؤقت حتى نتمكن من التعامل مع كل أسرة في وقت لاحق، ومن الواضح أن المكان الذى استخدمناه تاريخيا هو جزيرة هارت".

وتُستخدم جزيرة هارت عادة لدفن جثث مجهولة الهوية أو لم يتم المطالبة بها، حيث تم استخدامه للجثث بعد أزمة الأنفلونزا الإسبانية، وأثار المسؤولون العامون حالة من الذعر والاشمئزاز هذا الأسبوع من خلال الزعم بأن بعض القتلى سيتم دفنهم مؤقتًا في الحدائق العامة في جميع أنحاء المدينة.

وسجلت نيويورك 779 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.